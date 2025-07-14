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14 июля 2025 в 16:32

В США рассказали о готовности Трампа «ударить кувалдой» по России

Сенатор США Грэм: новые санкции станут кувалдой Трампа против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Законопроект президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России станет ударом «кувалдой» по российской экономике, заявил американский сенатор Линдси Грэм в беседе с CNN. По его словам, последствия могут затронуть даже союзников Москвы.

В распоряжении Трампа окажется кувалда, с помощью которой он сможет нанести удар по экономике [президента России Владимира] Путина и всем тем странам, которые его поддерживают, — сказал Грэм.

Ранее сообщалось, что американские политики, разработавшие новый антироссийский санкционный законопроект, полагают, что Трамп может использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Как пояснил Грэм, есть различия в подходах США и Европы к распоряжению этими средствами.

При этом депутат Алексей Журавлев пояснил, что Трамп не может украсть замороженные российские активы, так как их практически нет в США. По его словам, России есть чем ответить на агрессивные действия Вашингтона.

Тем временем стало известно, что Мальта мешает Евросоюзу согласовать 18-й пакет санкций в отношении России. Отмечается, что представители страны не согласны с предложением Еврокомиссии ввести потолок цен на экспорт российской нефти на уровне 15% ниже рыночной стоимости.

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