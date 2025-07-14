Еще одна европейская страна мешает ЕС ввести санкции против России Politico: Мальта не дает ЕС согласовать 18-й пакет антироссийских санкций

Мальта мешает Евросоюзу согласовать 18-й пакет санкций в отношении России, пишет издание Politico со ссылкой на европейского дипломата. Отмечается, что представители страны не согласны с предложением Еврокомиссии ввести потолок цен на экспорт российской нефти на уровне 15% ниже рыночной стоимости.

При этом в статье подчеркивается, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что он сможет наконец поддержать новый пакет санкций ЕС уже во вторник, 15 июля, когда министры иностранных дел объединения соберутся в Брюсселе. Он также выступает за смягчение запрета на поставки российского газа.

Ранее чешский премьер Петр Фиала лично призвал Роберта Фицо не блокировать 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Он подчеркнул, что принятие санкционного пакета критически важно для защиты Украины.

Тем временем посол РФ в Норвегии Николай Корчунов выразил мнение, что очередной пакет антироссийских санкций Европейского союза против России является проявлением неоколониальной политики Запада. Дипломат подчеркнул, что эти меры нарушают принципы свободного рынка, навязывая европейские товары и услуги.