Чехия попросила Словакию отказаться от блокировки санкций против РФ Чехия потребовала от Фицо не блокировать 18-й пакет санкций против России

Чешский премьер Петр Фиала лично призвал главу словацкого правительства Роберта Фицо не блокировать 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Об этом представитель Праги сообщил через социальную сеть X, подтвердив отправку письма словацкому коллеге 12 июля.

Фиала подчеркнул в обращении, что принятие санкционного пакета критически важно для защиты Украины. По данным агентства ČTK, ознакомившегося с текстом письма, премьер также указал на растущую изоляцию Словакии из-за ее позиции. Она стала особенно очевидной во время недавней видеоконференции западных лидеров и встречи по восстановлению Украины в Риме.

Я верю, что Словакия, как наш ближайший партнер в регионе, будет учитывать свою ответственность перед общими европейскими ценностями свободы, безопасности и солидарности, — заявил Фиала.

Ранее западные СМИ сообщали, что Еврокомиссия готова предоставить Словакии определенные гарантии, чтобы добиться от нее снятия вето на 18-й пакет санкций против России. Переговоры ведутся на фоне требований Братиславы по смягчению ограничений на импорт российского газа.