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26 июля 2025 в 10:28

В Госдуме раскрыли детали обмена с Украиной «20 на 20»

Депутат Кузнецов сообщил о списках для обмена «20 на 20» между Москвой и Киевом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Москвы и Киева есть предварительные списки гражданских лиц, которые могут быть обменяны в формате «20 на 20», сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Списки уже верифицированы и включают видеоподтверждения из мест заключения, подчеркнул в беседе с ТАСС политик.

У нас на руках есть первые верифицированные списки: как у России, так и у Украины. Это те, кого мы посещали в рамках взаимного посещения гражданских пленных весной 2023 года. Они у нас в виде видео из мест заключения. Речь идет о формате 20 человек на 20, — сказал Кузнецов.

Ранее первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что военнопленных солдат ВСУ, которые отказываются от возвращения домой, направляют в украинский батальон под командованием ВС России. По его словам, перед формированием пленные проходят проверки.

До этого помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что все договоренности России и Украины по гуманитарным направлениям были выполнены. Он указал, что сейчас завершается обмен военнопленными.

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