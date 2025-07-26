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Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 10:59

Силы ПВО сбили шесть украинских дронов над двумя регионами России

Шесть украинских БПЛА уничтожили над Северной Осетией и Московским регионом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны утром 26 июля ликвидировали в небе над Россией шесть украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, почти за два часа атаке ВСУ подверглись два региона страны.

С 08:00 мск до 09:40 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в Минобороны.

Четыре дрона удалось сбить над территорией Республики Северная Осетия и еще два — над Московским регионом. Предварительно, в результате украинской атаки обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее пожар возник на территории промышленного объекта в Ставрополе после атаки беспилотников ВСУ. Как отметил глава региона Владимир Владимиров, возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет. По его словам, целью Украины было нарушить энергетическую систему города.

До этого стало известно, что средства ПВО уничтожили 54 украинских БПЛА над Россией в ночь на 26 июля. Больше всего дронов — 24 — было сбито над территорией Брянской области. Еще 12 беспилотников уничтожено над Ростовской областью, шесть — над территорией Крыма, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Черным морем.

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