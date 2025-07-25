На форум и выставку 100+ TechnoBuild стартовала регистрация

На форум и выставку 100+ TechnoBuild стартовала регистрация

На Международный строительный форум и выставку 100+ TechnoBuild стартовала регистрация. Отраслевое мероприятие состоится с 30 сентября по 3 октября в Екатеринбург-Экспо.

Для гостей подготовят масштабную выставку площадью 40 тысяч квадратных метров. В рамках деловой программы проведут 200 секций.

Кроме того, организаторы проведут форумы для специалистов. Среди них «Комфортная городская среда», форум дизайнеров интерьера, BIM-форум, а также новый трек «100+ Недвижимость» для риелторов и маркетологов.

Центральноазиатский международный экономический форум в Душанбе объединил 22 июля представителей профильных министерств, дипломатов, лидеров бизнеса, науки и культуры. Мероприятие прошло при поддержке Фонда Росконгресс.