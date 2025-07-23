Дипломаты и лидеры бизнеса объединились на ЦМЭФ-2025

Дипломаты и лидеры бизнеса объединились на ЦМЭФ-2025

Центральноазиатский международный экономический форум в Душанбе объединил 22 июля представителей профильных министерств, дипломатов, лидеров бизнеса, науки и культуры. Участники события приехали из России и стран Центральной Азии. Мероприятие прошло при поддержке Фонда Росконгресс.

В рамках ЦМЭФ-2025 провели девять сессий. На них обсудили главные направления партнерства на евразийском пространстве. В частности, участники поговорили о цифровизации, энергетики и гуманитарном сотрудничестве.

Кроме того, на форуме подписали ряд важных соглашений. ЦМЭФ посетили заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Таджикистан Семен Григорьев и другие.

Ранее в Душанбе стартовал Первый Центральноазиатский международный экономический форум. ЦМЭФ стал финальным этапом масштабной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии».