Центральноазиатский экономический форум стартовал в Душанбе

В Душанбе стартовал Первый Центральноазиатский международный экономический форум. Мероприятие собрало представителей органов власти, бизнеса, науки, культуры и СМИ из России и стран Центральной Азии.

ЦМЭФ стал финальным этапом масштабной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии». Ее участники преодолели свыше десяти тысяч километров, посетив пять стран: Россию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. В ходе поездки сформировали деловую повестку, которую представили на форуме в Душанбе.

В программу ЦМЭФ вошли тематические сессии по гуманитарным связям, цифровизации, логистике, туризму и женскому предпринимательству. Кроме того, в рамках форума пройдут дискуссии на темы свободных экономических зон, экологии и международного сотрудничества.

В Бишкеке ранее стартовал специальный проект — эстафета передачи флага международного музыкального конкурса «Интервидение» оргкомитету экспедиции «Путешествие в сердце Евразии». Церемония прошла 7 июля на площади Ала-Тоо.