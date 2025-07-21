Адвокат ответил, накажут ли сотрудника за опоздание из-за непогоды Адвокат Багатурия: опоздание из-за ливней не должно наказываться начальством

Опоздание на работу из-за сильных дождей не должно становиться поводом для наказания со стороны начальства, если подтвердится, что причина уважительная, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Он подчеркнул, что стихийные бедствия не зависят от воли работника.

Не вижу причин для наказания. Если в ходе дисциплинарной проверки будет установлено, что опоздание обусловлено стихийным бедствием, а не действиями работника, [его нельзя наказать], — высказался Багатурия.

Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что работников нельзя наказывать за опоздание из-за ливня. По его словам, погодные условия являются уважительной причиной и дисциплинарные взыскания в таких случаях незаконны. Он подчеркнул, что серьезные последствия, такие как выговоры или увольнения, недопустимы, если сотрудник задержался из-за непредвиденных обстоятельств.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что в Московской области за последние сутки выпало около 84% месячной нормы осадков. По его словам, в некоторых районах зафиксирована толщина водного слоя до шести сантиметров.