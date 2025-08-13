Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 08:34

Защита объяснила суду отъезд экс-замглавы Химок за границу

Защита экс-замглавы Химок Минаева убеждала суд, что он уехал за границу в отпуск

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Защита экс-замглавы Химок Николая Минаева уверяла суд, что бывший чиновник отправился в заграничный отпуск, а не скрылся от преследования по делу о взятках, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. По словам адвоката, Минаев не знал об уголовном деле против него.

Не отрицая факта нахождения [Минаева] за пределами РФ, адвокат утверждает, что он не уведомлялся и не знал о начале уголовного преследования и о необходимости проведения следственных действий с его участием. Свобода передвижения [Минаева] ограничена не была, и, будучи в отпуске, он мог находиться на территории иного государства, что не свидетельствует о его намерении скрыться от органа следствия, — говорится в документах.

Ранее стало известно, что бывший замглавы администрации Химок в Московской области Николай Минаев уехал из России на фоне возбуждения уголовного дела о крупной взятке. Экс-чиновник перед отъездом уволился из администрации. Однако до официальной отставки Минаев без объяснения причин не появлялся на работе около двух недель.

Позже Тверской суд Москвы назначил домашний арест заместителю мэра подмосковного городского округа Химки по вопросам развития территорий Ирине Жданкиной в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Согласно постановлению инстанции, срок меры пресечения должен продлиться около 60 дней.

Химки
Московская область
суды
адвокаты
взятки
