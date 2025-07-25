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25 июля 2025 в 17:44

Замглавы подмосковного города отправили под домашний арест

Суд назначил замглавы Химок Жданкиной два месяца домашнего ареста

Тверской суд Москвы назначил домашний арест заместителю главы подмосковного городского округа Химки по вопросам развития территорий Ирине Жданкиной в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, передает общая пресс-служба столичных судов в своем Telegram-канале. Срок меры пресечения составил два месяца.

Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Жданкиной Ирины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), на срок два месяца, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ирина Жданкина и глава управления инвестиций городской администрации Евгения Янченко были задержаны. Отмечалось, что в мэрии Химок в четверг, 24 июля, проходили обыски.

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