Замглавы подмосковного города отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы назначил домашний арест заместителю главы подмосковного городского округа Химки по вопросам развития территорий Ирине Жданкиной в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, передает общая пресс-служба столичных судов в своем Telegram-канале. Срок меры пресечения составил два месяца.

Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Жданкиной Ирины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), на срок два месяца, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ирина Жданкина и глава управления инвестиций городской администрации Евгения Янченко были задержаны. Отмечалось, что в мэрии Химок в четверг, 24 июля, проходили обыски.