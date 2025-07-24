Задержана замглавы Химок Жданкина

Заммэра Химок в Подмосковье Ирина Жданкина и глава управления инвестиций городской администрации Евгения Янченко задержаны, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, в мэрии идут обыски.

В отношении Жданкиной с Янченко возбуждено уголовное дело о получении взятки, уточнили в издании.

Ранее стало известно, что бывший замглавы администрации Химок в Московской области Николай Минаев уехал из России после возбуждения уголовного дела о крупной взятке. Экс-чиновник перед отъездом уволился из администрации. Однако до официальной отставки Минаев без объяснения причин не появлялся на работе около двух недель.

Кроме того, задержан бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Силовики проводят обыски по нескольким адресам в Москве и Тамбове, где может находиться важная документация. Подробности дела Егорова не разглашаются.

До этого Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова сроком на 1 месяц и 27 суток, то есть до 20 сентября по делу о даче взятки группой лиц по предварительному сговору. Защита настаивала на том, что Трифонов не признает вину и характеризуется исключительно положительно. В связи с этим адвокат Алексей Михальчик просил суд не избирать в отношении его подопечного меру пресечения, связанную с лишением свободы.