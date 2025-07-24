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24 июля 2025 в 09:35

Задержан бывший губернатор «волчьего» региона России

Экс-губернатора Тамбовской области Егорова задержали по делу о взятке

Максим Егоров Максим Егоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержан бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). С ним проводятся следственные действия, — отметили в правоохранительных органах.

Силовики проводят обыски по нескольким адресам в Москве и Тамбове, где может находиться важная документация. Подробности дела Егорова не разглашаются.

Ранее Мосгорсуд на три месяца продлил срок ареста экс-заместителю главы Минобороны России Тимуру Иванову в рамках уголовного дела о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. По словам одного из адвокатов подсудимого Дениса Балуева, защита обжалует это решение суда.

До этого стало известно, что главреду Telegram-канала Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. Это максимальное наказание по статье о даче взятки, в их случае — полицейским. Кроме того, журналистов могут оштрафовать на сумму от 1 млн до 3 млн рублей.

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