Задержан бывший губернатор «волчьего» региона России

Задержан бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). С ним проводятся следственные действия, — отметили в правоохранительных органах.

Силовики проводят обыски по нескольким адресам в Москве и Тамбове, где может находиться важная документация. Подробности дела Егорова не разглашаются.

Ранее Мосгорсуд на три месяца продлил срок ареста экс-заместителю главы Минобороны России Тимуру Иванову в рамках уголовного дела о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. По словам одного из адвокатов подсудимого Дениса Балуева, защита обжалует это решение суда.

До этого стало известно, что главреду Telegram-канала Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. Это максимальное наказание по статье о даче взятки, в их случае — полицейским. Кроме того, журналистов могут оштрафовать на сумму от 1 млн до 3 млн рублей.