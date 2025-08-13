Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 22:21

Глава МИД Британии заявил на себя из-за развлечения с вице-президентом США

Глава МИД Британии Лэмми заявил на себя за рыбалку с вице-президентом США Вэнсом

Дэвид Лэмми Дэвид Лэмми Фото: UK Foreign, Commonwealth & Devel/via/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми самостоятельно сообщил о нарушении правил рыбной ловли во время совместной рыбалки с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Как уточнили в Форин-офисе, инцидент произошел из-за административной ошибки — необходимые лицензии оформлены не были.

Вэнс находился в Великобритании с частным визитом и 8 августа посетил загородную резиденцию Лэмми Чивнинг-хаус. Политики ловили рыбу в частном озере, отпуская улов обратно в воду.

Министр иностранных дел направил письмо в Агентство по охране окружающей среды в связи с административной ошибкой, из-за которой необходимые лицензии на рыбалку на частном озере не были оформлены во время дипломатического мероприятия, — пояснили в британском МИД.

Лэмми, который так и не поймал ни одной рыбы, позже приобрел все требуемые разрешения. В Агентстве по охране окружающей среды подтвердили, что инцидент исчерпан. Нарушителям грозили штрафы до £2,5 тысячи, однако после оформления лицензий (стоимостью от £7,3 за день) вопрос был закрыт.

Ранее сообщалось, что Джей Ди Вэнс дистанцировался от обсуждений своего возможного участия в президентских выборах 2028 года. Во время брифинга для прессы после встречи с главой МИД Великобритании политик подчеркнул, что в приоритете для него остается работа на текущем посту и выполнение задач администрации.

Дэвид Лэмми
Джей Ди Вэнс
рыбалка
законы
