В Госдуме объяснили, могут ли наказать работника за опоздание из-за ливня

В Госдуме объяснили, могут ли наказать работника за опоздание из-за ливня Депутат Нилов: нельзя наказывать работников за опоздание из-за ливня

Работников нельзя наказывать за опоздание из-за ливня, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, погодные условия являются уважительной причиной, и дисциплинарные взыскания в таких случаях незаконны.

Естественно, из-за погодных условий опоздание на работу не может караться дисциплинарным взысканием. Учитывая то, что это уважительная причина. Конечно, какие-то работодатели могут это засчитать и попробовать предъявить и даже привлечь к ответственности, но это будет нарушение норм трудового законодательства, — пояснил Нилов.

Он подчеркнул, что серьезные последствия, такие как выговоры или увольнения, недопустимы, если сотрудник задержался из-за непредвиденных обстоятельств. Однако депутат отметил, что важно учитывать, насколько значительным было опоздание.

Недопустимы какие-либо репрессии, какие-либо выговоры, иные взыскания в отношении работников, если они опоздали на работу из-за погодных условий. И потом надо понимать, что значит опоздали. Одно дело опоздали на 15 минут, на час, а другое дело, когда опоздали на полдня. Поэтому здесь надо разбираться в каждом конкретном случае, — резюмировал Нилов.

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