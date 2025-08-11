Спрыгнувшего с поезда в Литве россиянина задержали в другой стране

Выпрыгнувший в июне из поезда Адлер — Калининград в Литве гражданин России задержан в другой стране, сообщает LRT со ссылкой на генпрокурора Литвы Ниду Грунскене. По данным портала, Даниил Мухаметов 2004 года рождения спрыгнул с поезда 17 июня.

У меня есть только предварительная информация о том, что он был задержан, но в другой стране. На данный момент я не могу дать более подробных комментариев, — сказала Грунскене.

Ранее легкоатлет Марк Бурдин, который проучился два года в Техасе, заявил, что жители США не стали хуже относиться к россиянам. По его словам, американцам неинтересно, что происходит в мире. Для них самое главное — это то, что происходит у них внутри, отметил спортсмен. Жители Соединенных Штатов считают, что в России очень холодно, хотя в Америке тоже есть места, где зимой бывают сильные морозы, уточнил многоборец.

До этого россиянка, недавно вернувшаяся из отпуска с семьей, рассказала о своем опыте путешествия в Киргизию. По словам Нафисы Наширбановой, местные жители оказались доброжелательными и тепло приняли гостей. В одном из кафе, когда ее младший сын начал капризничать, к нему подошел хозяин заведения и лично успокоил малыша.