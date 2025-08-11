Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Спрыгнувшего с поезда в Литве россиянина задержали в другой стране

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выпрыгнувший в июне из поезда Адлер — Калининград в Литве гражданин России задержан в другой стране, сообщает LRT со ссылкой на генпрокурора Литвы Ниду Грунскене. По данным портала, Даниил Мухаметов 2004 года рождения спрыгнул с поезда 17 июня.

У меня есть только предварительная информация о том, что он был задержан, но в другой стране. На данный момент я не могу дать более подробных комментариев, — сказала Грунскене.

