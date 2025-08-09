Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 07:00

Россиянам дали советы, как продуктивно работать на удаленке

Роскачество: для продуктивной удаленной работы нужно организовать пространство

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правильно организованное рабочее пространство и соблюдение дисциплины помогут продуктивно работать на удаленке, заявила NEWS.ru директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Она отметила, что многие сотрудники сталкиваются с трудностями при переходе на удаленный формат, но грамотный подход поможет сохранить эффективность.

Не все сотрудники знают, как правильно организовать свой рабочий день вне офиса. Домашняя обстановка часто расслабляет. Если продуктивность падает, стоит сменить обстановку. Для тех, кто остается дома, важно выделить отдельную зону. Правильно организованное рабочее пространство, продуманный график и внимание к собственным границам помогут сохранить продуктивность. Удаленная работа требует особой дисциплины. Четкое планирование дня с выделением приоритетных задач и ограничение многозадачности помогают сохранять концентрацию, — пояснила Ганькина.

Специалист подчеркнула, что размытые границы между работой и личной жизнь часто мешают продуктивности во время работы на удаленке. Она отметила, что при таком формате работы сотрудники часто перерабатывают, отвечая на сообщения даже вечером. По ее словам, лучше избегать переработок и регулярно совершать видеозвонки, чтобы сохранить вовлеченность в команде.

Одна из главных проблем удаленки — размытие границ между работой и личной жизнью. Сотрудники часто перерабатывают, отвечая на сообщения даже вечером. Чтобы этого избежать, нужно установить четкие рабочие часы и предупреждать коллег о времени, когда вы недоступны. Не менее важно не забывать о живом общении — регулярные видеозвонки и неформальные чаты помогают сохранить вовлеченность в команде, — резюмировала Ганькина.

Ранее бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева заявила, что цифровая гигиена позволит избежать расфокусировки при работе в гибких форматах, таких как удаленка, гибрид или фриланс. По ее словам, отсутствие четких границ и внешнего контроля провоцирует постоянные переключения между задачами и снижает продуктивность до 40%.

