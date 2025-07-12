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12 июля 2025 в 07:00

Психолог объяснила, как научиться не отвлекаться от работы на удаленке

Психолог Голубович-Красавцева посоветовала не заходить в соцсети на удаленке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цифровая гигиена позволит избежать расфокусировки при работе в гибких форматах, таких как удаленка, гибрид или фриланс, заявила NEWS.ru бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева. По ее словам, отсутствие четких границ и внешнего контроля провоцирует постоянные переключения между задачами и снижает продуктивность до 40%.

Работа в гибких форматах — удаленка, гибрид или фриланс — дает свободу, но вместе с ней приходит и расфокусировка. Главная сложность — потеря понятной рабочей структуры. Нет офисных границ, нет внешнего контроля, нет четких сигналов, когда надо сосредоточиться, а когда можно сделать паузу. Мозг, оставшийся без опоры, переходит в режим постоянных переключений между задачами и отвлечениями, что снижает продуктивность до 40%. Восстановить внимание поможет цифровая гигиена. Отключите все несущественные уведомления, переведите мессенджеры в беззвучный режим, выйдите из аккаунтов социальных сетей во время выполнения рабочих задач, — пояснила Голубович-Красавцева.

Чтобы сохранить концентрацию, психолог также рекомендовала создать четкие ритуалы начала работы. Например, по ее словам, можно надевать определенную одежду, включать таймер или убирать телефон подальше от рабочего места. Она отметила, что это помогает мозгу быстрее переключаться в режим продуктивности.

Чтобы сохранить концентрацию при гибком графики работы, соблюдайте ритуал начала. Повторяйте два-три постоянных простых действия перед работой. Например, надеть рабочую футболку, включить динамичный трек, запустить таймер на 60 минут и положить телефон на другой конец стола. Важно не что именно вы делаете, а чтобы это повторялось каждый раз. Так формируется устойчивая нейронная связка: набор действий приведет к режиму концентрации, — резюмировала Голубович-Красавцева.

Ранее эксперт Роскачества Юлия Дроздова заявила, что гибкий график работы способствует повышению эффективности труда и уменьшению уровня стресса среди сотрудников. По ее словам, такой формат работы особенно актуален для компаний, внедривших клиентократию — систему управления с гибкой структурой вместо жесткой иерархии.

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