11 августа 2025 в 14:46

Депутат объяснил, что ждет блогеров при блокировке матерного контента

Депутат Свинцов заявил, что блогеры смогут перемонтировать матерный контент

Николай Свинцов Николай Свинцов Фото: NEWS.ru

Депутат Госдумы Николай Свинцов заявил, что партия ЛДПР разработала законопроект о запрете на нецензурные слова в контенте блогеров. По его словам, видео с матом будет блокировать Роскомнадзор, авторы могут использовать перемонтаж, чтобы не нарушать закон, добавил парламентарий, передает корреспондент NEWS.ru.

Роскомнадзор обязан будет блокировать контент с матом. Все эти программы после вступления данного законопроекта в силу будут заблокированы. Какой выход я оставляю для авторов контента? Перемонтаж, — сказал Свинцов.

По мнению депутата, во многих случаях ведущие шоу на видеохостингах используют мат бессмысленно, поэтому без него суть передач не поменяется. Он напомнил, что на телевидении и в СМИ нецензурные слова уже запрещены.

Ранее стало известно, что в России будут приняты меры по формированию в обществе негативного отношения к ненормативной лексике. Об этом говорится в утвержденных президентом России Владимиром Путиным Основах государственной языковой политики. Отмечается, что власти будут использовать комплексный подход к повышению речевой культуры населения.

нецензурная лексика
ЛДПР
депутаты
блогеры
