Перечислены регионы с ипотекой под 2%

11 августа 2025

В ЛНР и ДНР запустили ипотеку под 2% на строительство дома

Жители новых регионов России — ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей — смогут взять ипотеку под 2% годовых на строительство частного дома, пишет РИА Новости. Кроме того, льготная ставка доступна и жителям Белгородской и Курской областей, чье жилье пострадало в результате боевых действий.

Условия совпадают с действующей льготной ипотекой на квартиры: ставка фиксируется на весь срок кредита до 30 лет, минимальный взнос составляет от 10,1%, а предельный размер займа — 6 млн рублей. Кредит по ставке 2% в рамках программы будет доступен до конца 2030 года для новых регионов России, а для жителей Белгородской и Курской областей — до конца 2026 года.

Ранее финансист Валерий Тумин заявил, что ипотека начинает быть финансово оправданной, если ставка по ней не превышает 13–14% годовых. По его словам, в этом случае ежемесячный платеж по кредиту становится сопоставимым с рыночной арендой жилья. При этом он остается в пределах приемлемой долговой нагрузки для семьи со средним доходом, пояснил эксперт.

