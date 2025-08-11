Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 14:52

Один из самых популярных мессенджеров сломался у сотен пользователей

Downdetector: пользователи в России жалуются на сбои в работе WhatsApp

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи мессенджера WhatsApp столкнулись с техническими неполадками, данные о сбоях фиксирует сервис мониторинга Downdetector. Проблемы начали появляться с 8:30 по московскому времени. Первый заметный всплеск жалоб зарегистрирован в 9:30 — 107 сообщений о неполадках.

После временного снижения до 80 обращений в 10:30 последовал очередной скачок до 131 жалобы. Далее наблюдались колебания: в 11:30 — 118 обращений, в 12:00 — 129, после чего к 13:41 количество сообщений снизилось до 85. Согласно статистике сервиса, большинство пользователей (53%) сообщают о проблемах с мобильным приложением. Около 34% жалуются на общие сбои в работе мессенджера, тогда как лишь 7% отмечают неполадки с системой уведомлений.

Ранее сервис Downdetector зафиксировал масштабные перебои в работе социальной сети «ВКонтакте». Согласно полученным данным, трудности с доступом к платформе возникли у жителей 31 города. Только за час было зарегистрировано свыше 1893 обращений от пользователей, столкнувшихся с неполадками.

