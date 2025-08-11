Власти Коми приняли серьезное решение после первой атаки ВСУ на регион

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Республике Коми проведут внеплановую инспекцию защитных сооружений после первой с начала СВО атаки ВСУ на регион, сообщил врио главы республики Ростислав Гольдштейн в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности является общей задачей, а не только работой силовых структур.

Безопасность региона — задача не только силовых структур. Поэтому поручил главам муниципалитетов незамедлительно провести проверку состояния укрытий, систем оповещения и связи. Все должно быть готово к работе в любой момент, — говорится в сообщении.

Ранее Гольдштейн заявил, что в результате налета беспилотников на территорию региона никто из местных жителей не пострадал. Он уточнил, что в Ухтинском районе были оперативно приняты все необходимые меры безопасности.

Кроме того, стало известно, что первый за время СВО удар по Республике Коми мог быть нанесен украинским беспилотниками, запущенными из Черниговской области. Источник утверждает, что для атаки на удаленный регион, расположенный в 1700 км от границы, использовались польские БПЛА FlyEye. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

