Жена Стаса Михайлова показала фото дочери в свадебном платье Жена певца Михайлова Инна показала фото со свадьбы дочери в Лондоне

Супруга певца Стаса Михайлова Инна опубликовала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии со свадьбы своей дочери от первого брака Евы Канчельскис, которая состоялась в Лондоне. Избранника Евы зовут Александр — молодые люди познакомились во время учебы.

На опубликованных Инной Михайловой кадрах со свадебной церемонии видно, что невеста выбрала элегантный образ: белое платье с удлиненной юбкой, собранные в хвост волосы и ненавязчивый макияж. Жених предпочел классический стиль — черный костюм с белой рубашкой.

Само торжество, судя по снимкам, прошло в узком кругу близких людей. После официальной регистрации брака новобрачные устроили для гостей праздничный фуршет.

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов в Санкт-Петербурге принял участие в традиционной церемонии полуденного выстрела из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Артист сделал символический залп в преддверии своего концерта в Северной столице. Певец под присмотром ответственного офицера дергает за рычаг под обратный отчет.