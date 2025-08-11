Ученые обозначили идеальное время для первой чашки кофе или чая SciRep: кофе или чай лучше пить в первые 2,5 часа после пробуждения

Оптимальным временем для употребления кофеина являются первые 2,5 часа после пробуждения, пишут немецкие ученые в своей статье, опубликованной на портале Scientific Reports. Именно в этот период, если выпить чай или кофе, наблюдается наибольший положительный эффект на эмоциональное состояние.

В исследовании приняли участие более 230 молодых людей. На протяжении нескольких недель участники регулярно отмечали в мобильном приложении факты употребления кофеиносодержащих напитков за последние 90 минут, параллельно фиксируя свое эмоциональное состояние. Употребление кофе или чая способствовало повышению уровня радости и энтузиазма, особенно при приеме в утренние часы после сна. При этом влияние на негативные эмоции оказалось менее заметным.

Дополнительные наблюдения показали, что бодрящее действие кофеина более выражено у уставших людей и менее заметно в компании других. Интересно, что склонность к тревожным или депрессивным состояниям не оказывала значимого влияния на полученные результаты.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас опроверг распространенное заблуждение о влиянии кофе на артериальное давление. Специалист пояснил, что современные научные данные свидетельствуют об отсутствии связи между умеренным потреблением кофеина и изменением показателей давления. По словам врача, кофеин действительно оказывает стимулирующее воздействие на нервную систему, способствуя повышению концентрации внимания и уменьшению чувства усталости.