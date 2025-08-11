Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 14:26

Кадышевой посоветовали не гнаться за одним типом аудитории

Продюсер Дворцов посоветовал Кадышевой не гнаться за молодой аудиторией

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певице Надежде Кадышевой не стоит гнаться за молодой аудиторией, заявил продюсер Сергей Дворцов. По его словам, переданным Общественной службе новостей, молодежь нужно удивлять, поскольку она непостоянная. При этом есть риск «обжечься».

Молодая аудитория очень непостоянная и переменчивая, поэтому в погоне за ней можно обжечься. Я считаю, что делать этого не нужно, пока есть слушатели, просто нужно работать и выступать, а дальше будь что будет, — посоветовал продюсер.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что молодые люди устали от одинаковой современной музыки и непримечательного речитатива. По его словам, в поисках чего-то нового они начали слушать старые хиты. Он отметил, что именно так и началась вторая волна популярности Кадышевой, Татьяны Булановой и других артистов.

шоу-бизнес
Россия
Надежда Кадышева
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимати показал новорожденную дочь на фоне слухов о разрыве с возлюбленной
«Психология любого неудачника»: Крутой жестко ответил на критику певца
На Западе указали на триумф Путина в предстоящей встрече с Трампом
Тарифный «молот» Трампа может разорить Швейцарию
Землетрясение в Турции: что известно, сколько погибших, риски для Крыма
Прима-балерина Большого театра поддержала создание Дня артиста
Психолог объяснила, как избежать стресса при выходе из отпуска
В Колумбии скончался раненный при покушении кандидат в президенты
На Украине объявили в розыск российского депутата
У Путина появился еще один спецпредставитель
В ЛДПР вспомнили, как Жириновский обматерил Пугачеву
Врач дала советы, как вернуть здоровье сердцу после вредных привычек
Раскрыто, в чем обвиняют задержанного заммэра Салехарда
Стало известно, закупку какой формы для российских войск запретил Путин
В Совфеде отреагировали на идею отменить домашние задания в школах
Игуменья Зосимой пустыни высказалась об актрисе Екатерина Васильевой
Зеленского уличили в «лихорадочной» подготовке к встрече Путина и Трампа
«Элемент разложения морали»: в Госдуме разнесли «Битву экстрасенсов»
Один из самых популярных мессенджеров сломался у сотен пользователей
Спрыгнувшего с поезда в Литве россиянина задержали в другой стране
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.