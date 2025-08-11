Кадышевой посоветовали не гнаться за одним типом аудитории

Певице Надежде Кадышевой не стоит гнаться за молодой аудиторией, заявил продюсер Сергей Дворцов. По его словам, переданным Общественной службе новостей, молодежь нужно удивлять, поскольку она непостоянная. При этом есть риск «обжечься».

Молодая аудитория очень непостоянная и переменчивая, поэтому в погоне за ней можно обжечься. Я считаю, что делать этого не нужно, пока есть слушатели, просто нужно работать и выступать, а дальше будь что будет, — посоветовал продюсер.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что молодые люди устали от одинаковой современной музыки и непримечательного речитатива. По его словам, в поисках чего-то нового они начали слушать старые хиты. Он отметил, что именно так и началась вторая волна популярности Кадышевой, Татьяны Булановой и других артистов.