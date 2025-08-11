Раскрыто, чем занимается в монастыре актриса Екатерина Васильева

Монахиня Василиса, она же народная артистка РСФСР Екатерина Васильева, в монастыре Зосимова пустынь читает поминальные молитвы о бойцах СВО, рассказали NEWS.ru монахини обители. Они добавили, что это большие списки имен и чтение их — большой труд.

У всех [монахинь] свои дела, свое послушание. Конечно, мы знаем, кем была сестра Василиса, но об этом не говорим. Здоровье у нее, как говорят, согласно возрасту, часто ездит в больницу. Она читает поминники (поминальные молитвы, во многих православных обителях практикуют «неусыпное» деннонощное чтение о живых и усопших – NEWS.ru) по военнослужащим на СВО, — сказал одна из сестер.

Она добавила, что со стороны Екатерины Васильевой, которой скоро будет уже 80 лет, это большой труд. В монастыре у каждой монахини свое послушание: одни готовят, другие трудятся в огороде и т. д. Всего в Зосимовой пустыни сейчас проживает порядка десяти сестер. Старинный монастырь, основанный старцем Зосимой, расположен в Троицком округе Новой Москвы.

15 августа народная артистка РСФСР, актриса кино и театра, Екатерина Васильева, известная по роли Эмилии из «Обыкновенного чуда» и Киры из «Чародеев», отмечает 80-летний юбилей. Четыре года назад она приняла постриг и стала монахиней Василисой.

Ранее психолог Станислав Самбурский объяснил, почему Васильева ушла в монастырь. По его словам, ее уход может быть связан с нарциссическим кризисом. Самбурский добавил, что это заставило актрису переосмыслить свою жизнь и отречься от публичной профессии вредящей душе.