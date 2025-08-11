Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 14:42

В Европе боятся остаться без космоса из-за США

Глава ESA Ашбахер: Европа уязвима из-за зависимости от NASA

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европа должна снизить зависимость от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) для сохранения позиций в космической сфере, заявил генеральный директор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер в интервью Financial Times. Недавние предложения о значительном сокращении финансирования NASA послужили серьезным предупреждением для ЕС, считает он.

В некоторых областях мы слишком уязвимы с точки зрения зависимости <…> от NASA, — сказал руководитель ESA.

Ранее исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи официально подтвердил планы США по строительству ядерного реактора на лунной поверхности. Этот проект станет важной частью программы создания постоянной базы на Луне и элементом технологического соперничества с Китаем. Ядерная энергетика будет использоваться вместе с солнечной для энергоснабжения будущих лунных станций, отметил он.

Кроме того, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что МКС будет выведена с орбиты не позднее 2030 года. Все технические аспекты этого процесса будут согласовываться между специалистами российской госкорпорации и NASA.

Европа
космос
США
NASA
