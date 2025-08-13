Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 23:21

В Татарстане задержали курсантов военного училища из-за БПЛА

Baza: в Татарстане задержали группу курсантов военного училища за запуск БПЛА

Сотрудники правоохранительных органов Татарстана задержали группу лиц, подозреваемых в несанкционированном запуске беспилотного летательного аппарата, пишет Telegram-канал Baza. В пресс-службе МВД по республике ситуацию пока не комментировали.

Источник в силовых структурах опроверг предположения о диверсионной деятельности. Он заявил, что инцидент произошел «в ходе плановых учений».

Предположительно, задержанными оказались курсанты военного училища. Произошедшее стало результатом несогласованности действий военных и полицейских, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что американские военные запустили с Аляски воздушный шар неизвестного назначения, направив его в сторону России. Тренировки Arctic Edge 2025 состоялись 5 августа. В Anchorage Daily News (ADN) отмечается, что официальных комментариев о целях запуска аэростата пока не поступало. Организаторами маневров выступили Северное командование ВС США и NORAD. В рамках учений отрабатывались задачи по обнаружению и перехвату крылатых ракет, приближающихся к воздушному пространству страны.

