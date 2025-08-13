Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Американские военные запустили с Аляски один объект в сторону России

ADN: военные США запустили воздушный шар в рамках учений Arctic Edge 2025

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские военные запустили с Аляски воздушный шар неизвестного назначения, направив его в сторону России, сообщает Anchorage Daily News (ADN), ссылаясь на данные учений Arctic Edge 2025, прошедших 5 августа. Отмечается, что официальных комментариев о целях запуска аэростата пока не поступало.

5 августа жители юго-центральной части Аляски заметили необычное явление в небе: большой бело-серебристый воздушный шар, который нес неопознанную нагрузку <...> Как выяснилось, шар был частью учений американских военных, проходивших на Аляске <...> Учения, направленные в сторону России, включают мероприятия в Номе, Коцебу, Колд-Бей и других районах вблизи морской границы США и России, — сказано в материале.

Как уточняется, организаторами маневров выступили Северное командование ВС США и NORAD. В рамках учений отрабатывались задачи по обнаружению и перехвату крылатых ракет, приближающихся к воздушному пространству страны.

Ранее стало известно, что стратегические бомбардировщики B-1B ВВС США, дислоцированные в Норвегии, приступили к учениям по поиску целей и наведению ударов в условиях боевой обстановки. Отмечалось, что экипажи отрабатывают действия против наземных и воздушных угроз вблизи российских границ.

До этого сообщалось, что российские и белорусские военнослужащие в ходе учений «Запад-2025» 12–16 сентября планируют отработать борьбу с диверсионными группами и отражение ударов противника с воздуха. Тренировки пройдут под руководством Генштаба ВС Белоруссии.

