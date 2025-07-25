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25 июля 2025 в 18:44

В российском детском лагере закрыли смену из-за вспышки энтеровируса

Роспотребнадзор: девять детей заболели энтеровирусом в лагере под Калининградом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В детском лагере под Калининградом зафиксированы случаи энтеровирусной инфекции, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале. В связи с этим ведомство приняло решение о досрочном завершении смены и отправке детей домой под медицинское наблюдение.

По данным надзорного органа, у одного ребенка диагноз подтвержден лабораторно, еще у восьми детей инфекция выявлена клинически по характерным симптомам — фарингиту и кожным высыпаниям. Все случаи заболевания протекают в легкой форме.

Специалисты <...> проводят эпидемиологическое расследование в связи с поступившей информацией о выявлении заболевших с симптомами энтеровирусной инфекции в загородном лагере ГАУ КО ОО «Школа-интернат лицей-интернат» (поселок Ушаково). В настоящее время лабораторно диагноз энтеровирусной инфекции подтвержден у одного ребенка, у восьми детей он установлен клинически (фарингит, экзантемные высыпания), — сказано в сообщении.

Сотрудники ведомства оперативно организовали противоэпидемические мероприятия: обследовали контактных лиц, взяли пробы воды, пищевых продуктов и дезинфекционных средств. Все материалы направлены на исследование в региональный Центр гигиены и эпидемиологии.

Ситуация остается на особом контроле Роспотребнадзора. Ведомство продолжает мониторинг состояния здоровья детей, контактировавших с заболевшими.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявлял, что российским туристам стоит по возможности отказаться от отдыха в Турции. Так он отреагировал на сообщения о том, что на турецких курортах обнаружили провоцирующую холеру бактерию.

Прежде туристов предостерегли от потенциального заражения в Турции опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру. Новые исследования выявили ДНК таких штаммов, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

Россия
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