«Русские прут катком»: в Чехии ужаснулись от наступления российских войск Seznam Zpravy: российские войска усилили натиск на Красноармейск в ДНР

Российские войска усилили натиск на город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике, пишет чешское издание Seznam Zpravy. По его данным, ВС России намерены обойти населенный пункт с флангов, перерезать снабжение, а после взять его под контроль.

Самое драматичное развитие событий для ВСУ происходит вокруг города Покровска. Он служит ключевым транспортно-логистическим хабом для всей украинской обороны в регионе. Российские войска сосредоточили на этом направлении свои основные усилия, — говорится в материале.

При этом издание отмечает, что конфликт на Украине сейчас находится труднопредсказуемой стадии. По мнению журналистов, долгие месяцы боев измотали обе армии, но растут опасения, что российское продвижение может внезапно ускориться. Однако часть комментаторов не согласились с такой позицией.

Я не понимаю о какой труднопредсказуемой фазе конфликта на Украине речь? Русские там «прут катком», как привыкли в прошлых конфликтах, не уступают, а нам тут поют о труднопредсказуемой фазе. А еще иногда рассказывают о молодцах-украинцах, «чудесном оружии» и победах Украины, — возмутился один из пользователей.

Ранее в Минобороны России сообщали, что взятие Новоэкономического имеет важное стратегическое значение для развития наступления российской армии. Для российских бойцов теперь созданы благоприятные условия для дальнейшего продвижения вглубь обороны ВСУ на Красноармейском направлении.