В Минобороны объяснили важность перехода Новоэкономического под контроль РФ Минобороны: взятие Новоэкономического важно для развития наступления ВС России

Переход поселка Новоэкономическое в ДНР под контроль российской армии имеет важное стратегическое значение для развития наступления ВС РФ, заявили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что теперь для российских бойцов созданы благоприятные условия для дальнейшего продвижения вглубь обороны ВСУ на Красноармейском направлении.

Поселок расположен вблизи ключевых транспортных артерий, контроль над которыми позволит перерезать пути снабжения гарнизону ВСУ, — добавили в МО.

О взятии российскими войсками Новоэкономического стало известно 24 июля. Военкор Александр Коц выразил мнение, что благодаря этому ВС РФ смогут занять выгодные позиции в районе Красноармейска и Мирнограда — последних крупных городов, подконтрольных украинской армии на «условном Центральнодонецком направлении».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска, взяв город Зверево, одновременно проводят зачистку двух населенных пунктов — Перше Травня и Троянда — в окрестностях Красноармейска. По его словам, взятие Зверево сигнализирует о начале боев в Красноармейске, поскольку этот населенный пункт фактически переходит в территорию города.