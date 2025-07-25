Юрист назвал неочевидные плюсы признания банкротства

Признание банкротства помогает выйти из финансового кризиса и снизить психологический стресс, заявил NEWS.ru юрист Евгений Графкин. По его словам, закон о несостоятельности предоставляет легальный способ решения долговых проблем.

Когда человек оказывается в долговой кабале, он описывает это состояние как глубокий финансовый кризис и сильный психологический стресс. В такой ситуации многие граждане воспринимают свое положение как личную неудачу или тупик. Однако ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает цивилизованный механизм выхода из этого кризиса. Процедура избавляет от огромного психологического бремени, страха и стыда, связанных с долгами, — пояснил Графкин.

Он отметил, что банкротство остается не только эффективным инструментом для списания долгов, но и прекращения давления кредиторов. По его словам, после завершения процедуры в отношении заемщика также совершается приостановка всех исполнительных производств.

Для основной массы граждан последствия прохождения процедуры банкротства не принесут существенных неудобств. К положительным сторонам относятся: списание большинства долгов, прекращение давления со стороны кредиторов, прекращение исполнительных производств, финансовая стабилизация и охранение части имущества и дохода, — резюмировал Графки.

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