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25 июля 2025 в 18:44

Участник СВО раскрыл, как в ЧВК «Вагнер» закаляли новичков

Участник СВО Антон: бойцы ЧВК «Вагнер» проявляли жесткость к слюнтяям

ЧВК «Вагнер» ЧВК «Вагнер» Фото: Стрингер/NEWS.ru

Бойцы частной военной компании «Вагнер» проявляли жесткость при подготовке солдат Вооруженных сил России, заявил в интервью «Молодой коммунар» участник СВО Антон. С его слов, представители ЧВК демонстрировали строгость «к слюнтяям». Антон выразил благодарность за такую систему воспитания, пояснив, что жесткие методы помогали быстрее адаптироваться к боевым условиям и правильно ориентироваться в сложной обстановке.

Первое время было очень тяжело. Бои <...> шли жесточайшие (...) Нам помогали <...> грамотно вести себя на передовой вагнеровцы, и я, и другие ребята им очень благодарны. За жесткость в отработке боевых задач, которые слюнтяев не приемлют, — сказал участник СВО.

Ранее стало известно, что ЧВК «Вагнер» завершила основные боевые задачи в Мали и начала вывод своих подразделений. В ходе операции были взяты под контроли ключевые города страны, включая Гао, Тимбукту, Анефис и Кидаль. В результате действий бойцов «Вагнера» территория, контролируемая законным правительством Мали, увеличилась более чем в два раза. Все региональные центры страны теперь находятся под властью центрального правительства.

До этого появились сообщения о схожих боевых качествах северокорейских военных и бывших бойцов ЧВК. Анонимный офицер, участвующий в СВО, рассказал, что солдаты из КНДР демонстрируют такую же стойкость и нежелание сдаваться в плен.

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