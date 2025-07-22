Крупная российская компания может ввести четырехдневную рабочую неделю

Крупнейший российский производитель АвтоВАЗ изучит возможность изменения графика работы своих производственных площадок и перехода на неполную четырехдневную рабочую неделю вместо текущей пятидневной, сообщают «Известия». Компания планирует принять окончательное решение по этому вопросу в начале осени, исходя из экономических факторов.

В АвтоВАЗе объясняют потенциальное изменение режима работы общими тенденциями, которые сейчас наблюдают на российском автомобильном рынке. Среди ключевых причин они называют высокую ключевую ставку Центробанка и ужесточение требований регулятора к заемщикам по автокредитам. Компания также отмечает, что в 2024 году в страну импортировали значительное количество автомобилей зарубежного производства. При этом, по оценкам АвтоВАЗа, иностранные бренды ведут политику ценового демпинга, и их складские запасы нераспроданных автомобилей составляют около 400 тысяч единиц.

АвтоВАЗ подчеркивает, что планирует рассмотреть вопрос об изменении графика работы с 29 сентября 2025 года. Производитель особо отметил, что предпринимает все необходимые шаги для обеспечения стабильной деятельности предприятия. В частности, он продолжает активно работать над разработкой и постановкой на производство новых моделей, а также стимулировать продажи. В АвтоВАЗе заверили, что выполнят все принятые социальные обязательства в полном объеме, в соответствии с действующим коллективным договором.

Ранее стало известно, что цены на седан Lada Iskra начинаются от 1,25 млн рублей. В АвтоВАЗе уточнили, что базовая модель в комплектации Comfort продается за 1 249 000 рублей.