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22 июля 2025 в 10:40

Крупная российская компания может ввести четырехдневную рабочую неделю

АвтоВАЗ осенью обсудит возможность введения четырехдневной рабочей недели

Главный конвейер линии сборки автомобилей Lada на «АвтоВАЗе» Главный конвейер линии сборки автомобилей Lada на «АвтоВАЗе» Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Крупнейший российский производитель АвтоВАЗ изучит возможность изменения графика работы своих производственных площадок и перехода на неполную четырехдневную рабочую неделю вместо текущей пятидневной, сообщают «Известия». Компания планирует принять окончательное решение по этому вопросу в начале осени, исходя из экономических факторов.

В АвтоВАЗе объясняют потенциальное изменение режима работы общими тенденциями, которые сейчас наблюдают на российском автомобильном рынке. Среди ключевых причин они называют высокую ключевую ставку Центробанка и ужесточение требований регулятора к заемщикам по автокредитам. Компания также отмечает, что в 2024 году в страну импортировали значительное количество автомобилей зарубежного производства. При этом, по оценкам АвтоВАЗа, иностранные бренды ведут политику ценового демпинга, и их складские запасы нераспроданных автомобилей составляют около 400 тысяч единиц.

АвтоВАЗ подчеркивает, что планирует рассмотреть вопрос об изменении графика работы с 29 сентября 2025 года. Производитель особо отметил, что предпринимает все необходимые шаги для обеспечения стабильной деятельности предприятия. В частности, он продолжает активно работать над разработкой и постановкой на производство новых моделей, а также стимулировать продажи. В АвтоВАЗе заверили, что выполнят все принятые социальные обязательства в полном объеме, в соответствии с действующим коллективным договором.

Ранее стало известно, что цены на седан Lada Iskra начинаются от 1,25 млн рублей. В АвтоВАЗе уточнили, что базовая модель в комплектации Comfort продается за 1 249 000 рублей.

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