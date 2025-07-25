Воинский учет в 2025 году: что важно знать

Воинский учет в 2025 году: что важно знать

С наступлением 2025 года в России вступили в силу ключевые реформы в области воинского учета. Новый закон о воинском учете 2025 года не просто корректирует прежние нормы — он вводит совершенно иную модель взаимодействия между гражданами, работодателями и государственными органами. Теперь учет становится цифровым, контроль — более строгим, а ответственность — ощутимо выше. Давайте разберемся, как теперь будет функционировать эта система и какие меры следует предпринять, чтобы соответствовать требованиям.

Кого коснутся изменения

Одно из главных изменений — увеличение возраста призыва: мужчины от 18 до 30 лет обязаны состоять на воинском учете, если они не зачислены в запас. Это положение отражено в новом законе о воинском учете, вступившем в силу по Федеральному закону № 439-ФЗ.

Также установлен пересмотр возрастных рамок пребывания в запасе.

Для рядового и младшего сержантского состава возраст продлен на пять лет.

Мобилизационный резерв теперь включает:

до 55 лет — рядовой состав;



до 60 лет — младшие офицеры;



до 65 лет — старшие офицеры;



до 70 лет — высшее офицерство (без изменений).

Дополнительно закон о воинском учете новых граждан предписывает всем, кто получил российское гражданство, зарегистрироваться в военкомате по месту проживания. Причем, даже если человек состоял на учете в иностранном государстве, это не освобождает его от обязательств в России.

Для граждан, которым в 2025 году исполнится 50 лет, переходный период продлен — они будут считаться пребывающими в запасе вплоть до 52 лет.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Новые обязанности работодателей

С 2025 года все организации, в том числе частные компании и бюджетные учреждения, обязаны выполнять более жесткие требования по ведению воинского учета. В соответствии с Федеральным законом № 270-ФЗ и постановлением № 506:

учет должен вестись в двойном формате — как на бумаге, так и в цифровом виде;

назначается специальный ответственный сотрудник, который вносится в штатное расписание;

работодатели обязаны передавать в военкоматы информацию:

о приеме и увольнении военнообязанных;



об изменении их анкетных данных;



о предоставлении отсрочек или брони.

Передача этих данных теперь может осуществляться через портал госуслуг или специальный Реестр воинского учета, разработанный для цифрового контроля. Наряду с ним функционирует Реестр повесток, где фиксируются вызовы, причины неявки и принятые меры.

Также работодатели должны следить за актуальностью сведений своих сотрудников. Например, при смене адреса работник обязан уведомить компанию, а та — внести изменения в форму № 10 (по приказу Минобороны № 700).

За несоблюдение этих требований организации могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей.

Как теперь будут ставить на учет

Новый закон о постановке на воинский учет внедряет принцип межведомственного взаимодействия. Это значит, что все сведения о гражданах поступают в военкоматы напрямую из баз:

МВД;

Федеральной налоговой службы;

Центризбиркома;

Социального фонда России;

медицинских учреждений и вузов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

После получения данных гражданин сможет просмотреть их в своем профиле на «Госуслугах».

Новая процедура учета включает:

Заполнение карточки по форме № 10 в двух форматах (электронном и бумажном). Подтверждение статуса военнообязанного. Предоставление справок из Реестра воинского учета и Реестра повесток при трудоустройстве.

Компании в свою очередь обязаны:

проверять отметки в паспортах;

заполнять учетные карточки;

направлять уведомления о кадровых изменениях.

Новый закон о воинском учете 2025 года закрепляет прямое участие работодателей в ведении учета. Они обязаны:

назначить ответственное лицо;

согласовать план учетных мероприятий с военкоматом;

обеспечить защищенное хранение документов;

при необходимости — создать военно-учетный стол.

Если компания имеет право на бронирование, она обязана организовать мобилизационный центр. Это условие описано в Постановлении № 766 от 05.06.2024, вступившем в силу 21 марта 2025 года.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что делать призывникам

Мужчины в возрасте от 18 до 30 лет теперь находятся под усиленным контролем. Их основные обязательства включают:

регистрацию в военкомате при смене адреса;

своевременное обновление данных: об изменении работы, учебы, места жительства;

обязательную явку по повесткам, включая электронные;

уведомление военкомата перед выездом за границу на срок свыше шести месяцев.

За нарушение этих правил предусмотрены серьезные штрафы:

неявка по повестке — от 10 000 до 30 000 рублей;

несвоевременное обновление данных (смена адреса, работы, образования и т. п.) — от 1000 до 5000 рублей;

выезд за границу без уведомления военкомата — от 5000 до 15 000 рублей;

уклонение от прохождения медицинского освидетельствования — от 15 000 до 25 000 рублей.

Помимо этого, если гражданин подписал контракт на прохождение военной службы, законодательством предусмотрена защита его трудовых прав: в период исполнения служебных обязанностей расторжение трудового договора не допускается. Вместо этого трудовой договор временно приостанавливается, а за работником сохраняется его должность вплоть до завершения службы. Такое правило закреплено в Федеральном законе № 498-ФЗ от 26 декабря 2024 года.

Кроме того, при трудоустройстве гражданина, подлежащего воинскому учету, необходимо представить определенный пакет документов, без которого заключение официального трудового договора невозможно. Работодатель обязан затребовать следующие бумаги:

военный билет или, при его отсутствии, временное удостоверение призывника;

выписку из государственного Реестра воинского учета, подтверждающую наличие актуальных данных;

выписку из Реестра повесток, отражающую историю вручения и исполнения повесток.

Эти документы стали обязательным элементом кадрового оформления и подлежат обязательной проверке в процессе приема на работу военнообязанного гражданина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заключение

Новый закон о воинском учете, который действует в 2025 году, значительно усилил систему контроля за гражданами, подлежащими воинской обязанности. Для населения это означает необходимость тщательнее относиться к своим обязанностям. Для работодателей — рост ответственности и новые регламенты учета.

Соблюдайте все установленные требования, следите за актуальностью данных, передавайте информацию вовремя — и проверка со стороны военкомата пройдет без последствий.

Основные выводы:

учет призывников теперь полностью оцифрован;

ответственность за ошибки увеличилась;

призывной возраст — до 30 лет;

повестки высылаются и в бумажной, и в электронной форме;

учет ведется через госреестры;

бронь доступна только избранным организациям.

Если вы руководитель, кадровик или сам являетесь военнообязанным — важно понимать положения закона о воинском учете новых граждан и нового закона о постановке на воинский учет. Следите за обновлениями законодательства, чтобы избежать проблем и санкций.