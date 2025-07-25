Воинский учет в 2025 году: что важно знать

С наступлением 2025 года в России вступили в силу ключевые реформы в области воинского учета. Новый закон о воинском учете 2025 года не просто корректирует прежние нормы — он вводит совершенно иную модель взаимодействия между гражданами, работодателями и государственными органами. Теперь учет становится цифровым, контроль — более строгим, а ответственность — ощутимо выше. Давайте разберемся, как теперь будет функционировать эта система и какие меры следует предпринять, чтобы соответствовать требованиям.
Кого коснутся изменения
Одно из главных изменений — увеличение возраста призыва: мужчины от 18 до 30 лет обязаны состоять на воинском учете, если они не зачислены в запас. Это положение отражено в новом законе о воинском учете, вступившем в силу по Федеральному закону № 439-ФЗ.
Также установлен пересмотр возрастных рамок пребывания в запасе.
- Для рядового и младшего сержантского состава возраст продлен на пять лет.
- Мобилизационный резерв теперь включает:
- до 55 лет — рядовой состав;
- до 60 лет — младшие офицеры;
- до 65 лет — старшие офицеры;
- до 70 лет — высшее офицерство (без изменений).
Дополнительно закон о воинском учете новых граждан предписывает всем, кто получил российское гражданство, зарегистрироваться в военкомате по месту проживания. Причем, даже если человек состоял на учете в иностранном государстве, это не освобождает его от обязательств в России.
Для граждан, которым в 2025 году исполнится 50 лет, переходный период продлен — они будут считаться пребывающими в запасе вплоть до 52 лет.
Новые обязанности работодателей
С 2025 года все организации, в том числе частные компании и бюджетные учреждения, обязаны выполнять более жесткие требования по ведению воинского учета. В соответствии с Федеральным законом № 270-ФЗ и постановлением № 506:
- учет должен вестись в двойном формате — как на бумаге, так и в цифровом виде;
- назначается специальный ответственный сотрудник, который вносится в штатное расписание;
- работодатели обязаны передавать в военкоматы информацию:
- о приеме и увольнении военнообязанных;
- об изменении их анкетных данных;
- о предоставлении отсрочек или брони.
Передача этих данных теперь может осуществляться через портал госуслуг или специальный Реестр воинского учета, разработанный для цифрового контроля. Наряду с ним функционирует Реестр повесток, где фиксируются вызовы, причины неявки и принятые меры.
Также работодатели должны следить за актуальностью сведений своих сотрудников. Например, при смене адреса работник обязан уведомить компанию, а та — внести изменения в форму № 10 (по приказу Минобороны № 700).
За несоблюдение этих требований организации могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей.
Как теперь будут ставить на учет
Новый закон о постановке на воинский учет внедряет принцип межведомственного взаимодействия. Это значит, что все сведения о гражданах поступают в военкоматы напрямую из баз:
- МВД;
- Федеральной налоговой службы;
- Центризбиркома;
- Социального фонда России;
- медицинских учреждений и вузов.
После получения данных гражданин сможет просмотреть их в своем профиле на «Госуслугах».
Новая процедура учета включает:
- Заполнение карточки по форме № 10 в двух форматах (электронном и бумажном).
- Подтверждение статуса военнообязанного.
- Предоставление справок из Реестра воинского учета и Реестра повесток при трудоустройстве.
Компании в свою очередь обязаны:
- проверять отметки в паспортах;
- заполнять учетные карточки;
- направлять уведомления о кадровых изменениях.
Новый закон о воинском учете 2025 года закрепляет прямое участие работодателей в ведении учета. Они обязаны:
- назначить ответственное лицо;
- согласовать план учетных мероприятий с военкоматом;
- обеспечить защищенное хранение документов;
- при необходимости — создать военно-учетный стол.
Если компания имеет право на бронирование, она обязана организовать мобилизационный центр. Это условие описано в Постановлении № 766 от 05.06.2024, вступившем в силу 21 марта 2025 года.
Что делать призывникам
Мужчины в возрасте от 18 до 30 лет теперь находятся под усиленным контролем. Их основные обязательства включают:
- регистрацию в военкомате при смене адреса;
- своевременное обновление данных: об изменении работы, учебы, места жительства;
- обязательную явку по повесткам, включая электронные;
- уведомление военкомата перед выездом за границу на срок свыше шести месяцев.
За нарушение этих правил предусмотрены серьезные штрафы:
- неявка по повестке — от 10 000 до 30 000 рублей;
- несвоевременное обновление данных (смена адреса, работы, образования и т. п.) — от 1000 до 5000 рублей;
- выезд за границу без уведомления военкомата — от 5000 до 15 000 рублей;
- уклонение от прохождения медицинского освидетельствования — от 15 000 до 25 000 рублей.
Помимо этого, если гражданин подписал контракт на прохождение военной службы, законодательством предусмотрена защита его трудовых прав: в период исполнения служебных обязанностей расторжение трудового договора не допускается. Вместо этого трудовой договор временно приостанавливается, а за работником сохраняется его должность вплоть до завершения службы. Такое правило закреплено в Федеральном законе № 498-ФЗ от 26 декабря 2024 года.
Кроме того, при трудоустройстве гражданина, подлежащего воинскому учету, необходимо представить определенный пакет документов, без которого заключение официального трудового договора невозможно. Работодатель обязан затребовать следующие бумаги:
- военный билет или, при его отсутствии, временное удостоверение призывника;
- выписку из государственного Реестра воинского учета, подтверждающую наличие актуальных данных;
- выписку из Реестра повесток, отражающую историю вручения и исполнения повесток.
Эти документы стали обязательным элементом кадрового оформления и подлежат обязательной проверке в процессе приема на работу военнообязанного гражданина.
Заключение
Новый закон о воинском учете, который действует в 2025 году, значительно усилил систему контроля за гражданами, подлежащими воинской обязанности. Для населения это означает необходимость тщательнее относиться к своим обязанностям. Для работодателей — рост ответственности и новые регламенты учета.
Соблюдайте все установленные требования, следите за актуальностью данных, передавайте информацию вовремя — и проверка со стороны военкомата пройдет без последствий.
Основные выводы:
- учет призывников теперь полностью оцифрован;
- ответственность за ошибки увеличилась;
- призывной возраст — до 30 лет;
- повестки высылаются и в бумажной, и в электронной форме;
- учет ведется через госреестры;
- бронь доступна только избранным организациям.
Если вы руководитель, кадровик или сам являетесь военнообязанным — важно понимать положения закона о воинском учете новых граждан и нового закона о постановке на воинский учет. Следите за обновлениями законодательства, чтобы избежать проблем и санкций.