В подполье раскрыли, кого украинцы ненавидят больше всего

В подполье раскрыли, кого украинцы ненавидят больше всего Подпольщик Лебедев: все украинцы ненавидят ТЦК

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине стали самой ненавистной категорией людей, заявил NEWS.ru координатор сил сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев. По его словам, за деньги местные военкомы готовы помочь военнообязанным покинуть страну и поэтому даже вступают в конфликты с Госпогранслужбой.

С ТЦК за деньги можно договориться, чтобы они помогли тебе выехать за границу. У них есть свои контролируемые «окна» на границе. Иногда они даже вступают в перестрелки с пограничниками, были такие случаи. ТЦК все ненавидят: и обычные люди, и пограничники, и ВСУ. Самые ненавидимые люди, — рассказал Лебедев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массовые протесты в Виннице, где местные жительницы пытались освободить около ста мужчин, задержанных сотрудниками территориальных центров комплектования. В своем видеообращении он признал, что инцидент «подпортил картину».

Протесты начались вечером 1 августа, когда десятки женщин попытались прорваться к задержанным родственникам. Конфликт продолжался до ночи 2 августа и завершился разгоном демонстрантов силовиками.