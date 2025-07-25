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25 июля 2025 в 19:06

Россия инициировала созыв Совбеза ООН по украинскому вопросу

Полянский: Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 31 июля

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская Федерация обратилась с просьбой о проведении заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине 31 июля, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Дмитрий Полянский. Основной темой обсуждения станут действия, препятствующие поиску дипломатического решения конфликта. Трансляция заседания Совбеза ООН шла на сайте Организации.

Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру [президента Украины Владимира] Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос. Об этом мы подробно поговорим на отдельном, запрошенном нами на 31 июля заседании, — сказал Полянский.

По его словам, РФ предложит сконцентрироваться на обсуждении действий, «подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта». Среди них дипломат выделил попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проекты меморандумов России и Украины, которыми обменялись стороны в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, состоявшегося 2 июня, диаметрально противоположны. По его словам, для того чтобы найти компромисс, потребуется долгая работа.

До этого представитель Кремля заявил, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским до конца августа представляется маловероятной. Он также сказал, что такой саммит должен поставить точку в урегулировании кризиса.

Россия
Украина
Совбез ООН
Дмитрий Полянский
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