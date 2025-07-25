Песков высказался о проектах меморандумов России и Украины

Проекты меморандумов России и Украины, которыми обменялись стороны в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, который состоялся 2 июня, диаметрально противоположны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для того чтобы найти компромисс, потребуется долгая работа, передает ТАСС.

Здесь очень хорошо известна наша позиция, и наша позиция изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороне. Сейчас подходы проекта меморандума, которым обменялись во время второго раунда [переговоров в Стамбуле] диаметрально противоположны. Вряд ли их можно сблизить в одночасье, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским до конца августа представляется маловероятной. Он также сказал, что такой саммит должен поставить точку в урегулировании кризиса.

До этого Зеленский выразил мнение, что для его встречи с Путиным необходима соответствующая повестка дня. По его словам, в Москве уже начали говорить об этом. Зеленский назвал это «движением в направлении к какому-то формату встречи». Он также убежден, что завершение конфликта начнется именно с его встречи с Путиным.