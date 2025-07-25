Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 12:48

Песков высказался о проектах меморандумов России и Украины

Песков: проекты меморандумов России и Украины диаметрально противоположны

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Проекты меморандумов России и Украины, которыми обменялись стороны в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, который состоялся 2 июня, диаметрально противоположны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для того чтобы найти компромисс, потребуется долгая работа, передает ТАСС.

Здесь очень хорошо известна наша позиция, и наша позиция изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороне. Сейчас подходы проекта меморандума, которым обменялись во время второго раунда [переговоров в Стамбуле] диаметрально противоположны. Вряд ли их можно сблизить в одночасье, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским до конца августа представляется маловероятной. Он также сказал, что такой саммит должен поставить точку в урегулировании кризиса.

До этого Зеленский выразил мнение, что для его встречи с Путиным необходима соответствующая повестка дня. По его словам, в Москве уже начали говорить об этом. Зеленский назвал это «движением в направлении к какому-то формату встречи». Он также убежден, что завершение конфликта начнется именно с его встречи с Путиным.

Россия
Украина
Дмитрий Песков
переговоры
меморандумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ? Взрыв многоэтажки в Саратове: что известно, причины, жертвы
В Госдуме рассказали, зачем нужен запрет алкомаркетов в жилых домах
В Госдуме придумали необычный способ, как популяризовать казаков
Предупреждение жителей Саратова о взрыве дома стало пророческим
Путин утвердил Георгия Михно на пост посла России в Варшаве
«Просто молитесь»: саратовец рассказал о первых секундах после взрыва
«Потери гигантские»: военэксперт оценил оставшиеся силы ВСУ
Стало известно, что будет с ключевой ставкой к лету 2026 года
В США раскритиковали подход Трампа к российско-украинскому конфликту
Губернатор Бусаргин отреагировал на взрыв газа в доме Саратова
Типовые ошибки в строительстве и как их избежать еще на этапе проекта
«Только добровольно»: Песков о ситуации с ушедшим на СВО американцем
Кремль раскрыл позицию России и Китая по новому миропорядку
«Будем ли мы терпеть?»: военэксперт о продолжении СВО до 2034 года
Эксперт по ЖКХ ответил, как избежать трагедий со взрывами газа в домах
В Саратове взрыв раскурочил жилую многоэтажку: фото с места ЧП
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к Владимиру Высоцкому
ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС
Песков обозначил позицию России в вопросе палестинского урегулирования
Песков высказался о проектах меморандумов России и Украины
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.