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25 июля 2025 в 18:55

Изменявший жене мужчина «спалился» из-за смертельного заболевания

Daily Mail: жительница Австралии узнала об изменах супруга из-за его болезни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Австралийка Керстин Пильц узнала о постоянных изменах мужа Джанни благодаря его онкологическому заболеванию, передает издание Daily Mail. Во время одного из обследований медикам потребовались снимки, которые хранились на электронной почте мужчины. Зайдя в нее, женщина обнаружила доказательства того, что супруг регулярно ходил налево.

Узнав об интрижках мужа на стороне, Керстин приняла решение не покидать проходящего лечение возлюбленного. Сам же мужчина заявил ей, что ему было скучно с женой, ввиду чего он изменял ей. После смерти Джанни женщина связалась со всеми его любовницами и сообщила о случившемся.

Ранее психолог Александра Миллер объяснила походы мужчин налево неудовлетворенностью в личной жизни. По ее словам, ярким сигналом о внутренних проблемах могут быть навязчивые фантазии интимного характера. Не всегда отсутствие секса может подталкивать представителей сильного пола к изменам, отметила эксперт. Мужчины могут так поступать из-за ощущения, что его принижают или ущемляют достоинство.

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