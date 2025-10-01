Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 09:24

В Австралии учительницу арестовали за секс с несовершеннолетним

В Австралии арестовали учительницу английского за секс с 15-летним учеником

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Австралии арестовали учительницу английского языка Эллу Клементс за секс с 15-летним учеником, сообщил портал News.com.au. Инцидент произошел в сиднейском колледже Святого Августина.

После произошедшего Клементс сразу уволили из школы. В середине сентября ее взяли под стражу, а 29-го числа прошло заседание суда по ее делу. Бывшей учительнице запретили пользоваться мобильным телефоном и соцсетями, а также общаться с работниками и учениками колледжа.

Ранее суд в Нью-Йорке приговорил к 25 годам лишения свободы 36-летнюю учительницу Сэнди Карасас-Пинес, совратившую своего ученика. Женщина работала в школе для детей с особыми потребностями и полгода поддерживала интимную связь со своим 14-летним подопечным. При этом учительница является матерью троих детей и состоит в браке.

До этого помощница учителя в высшей школе неотложной медицины в Нью-Йорке по имени Оушен Валентайн совратила 17-летнего ученика и как минимум трижды занялась с ним сексом во время обеденных перерывов. Полиция штата начала расследование в отношении 22-летней девушки.

