05 октября 2025 в 10:07

В России изменят сроки предоставления квитанций за услуги ЖКХ

Депутат Якубовский: квитанции за услуги ЖКХ будут приходить до пятого числа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне с 1 марта 2026 года будут получать квитанции за услуги ЖКХ до пятого числа каждого месяца включительно вместо привычного первого числа, заявил в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, данная мера призвана повысить удобство и прозрачность работы жилищно-коммунальной сферы.

С 1 марта 2026 года срок предоставления квитанций за услуги ЖКХ в России изменится: вместо привычного первого числа жители будут получать платежные документы до пятого числа месяца, — подчеркнул депутат.

По мнению парламентария, у управляющих компаний появится больше времени для корректного начисления платежей, а граждане будут уверены, что квитанция сформирована без ошибок. На практике это позволит сократить количество перерасчетов и спорных ситуаций, резюмировал Якубовский.

Ранее сообщалось, что россиянам грозят финансовые последствия из-за несвоевременной передачи показаний счетчиков. При отсутствии показаний в течение первых трех месяцев расчет производится по среднемесячному потреблению за предыдущие полгода. Если данные не передаются более длительный срок, начисления осуществляются по нормативам потребления, которые значительно превышают фактические расходы.

