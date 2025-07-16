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16 июля 2025 в 13:45

Психолог объяснила, почему мужчины ходят налево

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчины изменяют в отношениях, как правило, из-за неудовлетворенности в личной жизни, заявила РИАМО психолог Александра Миллер. Она отметила, что навязчивые фантазии сексуального характера могут сигнализировать о внутреннем разладе.

Изменяют не всегда из-за отсутствия секса. Часто причина в психологических факторах. Мужчина, например, может изменить, если чувствует, что его унижают, недооценивают, принижают достоинство. И вдруг он встречает женщину, которая просто смотрит на него с восхищением — и в ее присутствии он ощущает себя значимым, — объяснила Миллер.

Она уточнила, что такое отношение вызывает эмоциональный отклик у мужчины. Он ощущает свою значимость. Если женщина постоянно принижает мужчину, ей не стоит удивляться, когда он выберет другую. Любовницы нередко принимают и любят мужчин без условий, заключила психолог.

Александра Миллер ранее предупредила, что открытые отношения могут привести к развитию тревожности и неуверенности в себе. Она объяснила, что в союзах «без обязательств» невозможно полноценно восполнять потребность в любви и принятии.

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