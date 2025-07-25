Маск роет могилу ВСУ? Почему Starlink «умер» по всей линии фронта

Накануне произошел масштабный сбой в работе системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Он привел к отключению терминалов сети в зоне СВО, используемых подразделениями ВСУ и их штабными структурами. Какую угрозу несут подобные инциденты для украинской армии, могли ли российские хакеры взломать Starlink — в материале NEWS.ru.

Что известно о масштабном сбое в работе Starlink

Накануне вечером украинские СМИ сообщили, что спутниковая система связи Starlink перестала работать на всей линии фронта Вооруженных сил Украины. Через некоторое время информацию о масштабном сбое подтвердили наблюдатели с российской стороны.

Перебои в работе сервиса Starlink произошли из-за отказа критически важных компонентов внутреннего программного обеспечения, которые отвечают за функционирование базовой сети, сообщил вице-президент компании Майкл Николс. По его словам, неполадки, продлившиеся около двух с половиной часов, вызвали временные трудности с подключением у пользователей. Николс подчеркнул, что впоследствии основные функции Starlink были восстановлены.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маск принес извинения пользователям в социальной сети X. «Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой. SpaceX устранит основную проблему, вызвавшую неполадки, чтобы избежать их повторения», — написал он.

Позднее стало известно, что 60% пользователей Starlink завили о технических проблемах, а 40% жаловались на полное отключение связи.

Какую угрозу несут масштабные сбои Starlink для ВСУ

Опрошенные NEWS.ru эксперты подчеркнули, что кратковременный сбой в работе Starlink не мог повлиять на ситуацию на фронте. По их мнению, он негативно отразился на ВСУ лишь в тактическом плане и только в тех районах, где шли бои и было нарушено управление подразделениями противника.

Долгое и масштабное отключение Starlink грозит ВСУ полным обвалом обороны, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов, часто бывающий в зоне СВО.

«У них рухнет координация на 100%, потому что Starlink является неотъемлемой частью военной инфраструктуры украинских вооруженных сил. Когда мы говорим об этой системе, мы подразумеваем, что ее беспрепятственное использование на территории всей Украины позволяет эффективно и оперативно осуществлять коммуникации. Starlink — это быстрая интернет-связь, независимо от местоположения военных. Без нее логистика и координация действий украинских сил превратятся в ничто», — пояснил Милонов.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с NEWS.ru заявил, что Starlink имеет большое значение для ВСУ.

«Это действительно критично, потому что вся система боевого управления и связи украинских войск, а также их штабов со штабами НАТО осуществляется через Starlink. Данная система связи может передавать не только текстовые или звуковые сообщения, а целые пакеты данных. 5G удобен, если у вас есть боевые планшеты и системы автоматизированного управления войсками», — сказал Леонков.

Еще с начала СВО было известно, что вся система связи Украины основана на Starlink, отметил он. По словам эксперта, ее сбой может ограничить не только связь ВСУ, но и ударные возможности украинских сил.

«Starlink обеспечивает полеты барражирующих боеприпасов самолетного типа дальнего действия. У них на борту находятся один или два роутера Starlink, как и у безэкипажных катеров. Если бы она полностью вырубилась, это был бы паралич всей боевой деятельности украинской армии», — пояснил Леонков.

Причастны ли хакеры или спецслужбы РФ к сбою в работе Starlink

В украинских СМИ и блогосфере сообщали, что сбой в работе Starlink мог произойти из-за действий российских хакеров или спецслужб. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что такое развитие событий было бы желательно, но в реальности оно маловероятно.

«Компания Маска сказала, что это был технический сбой, и она его исправила. Starlink отключился по всему миру. Если бы действовали мы, то постарались бы его вырубить над зоной специальной военной операции», — отметил Леонков.

По его мнению, скорее стоит говорить о том, что что-то не в порядке в хозяйстве Маска.

«Возможно, такими действиями он пытается показать, что все, что сейчас на „Старлинках“, — а это весь мир и очень много абонентов, в том числе в США, — зависит от него. Из серии: кто в доме хозяин. Кто главный по средствам связи в формате 5G? Вполне допускаю, что это „взбрык“ со стороны Маска», — добавил эксперт.

Почему использование Starlink на Украине выгодно Маску

По словам Милонова, работа Starlink на Украине объясняется только бизнес-интересами Маска.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Миллиардер зарабатывает. Что бы там ни говорили, Starlink на Украине не оплачивается украинцами, за него платят другие страны. Поэтому для Маска, как и раньше для Дональда Трампа, это просто бизнес. Это военный бизнес, на котором они зарабатывают огромные деньги. Starlink — это не дешевая вещь», — сказал депутат.

Читайте также:

Путин навалял Макрону в Африке. Зачем России Черный континент, какие цели

«Зеленский истерит»: почему Запад «зажал» ЗРК Patriot и при чем тут Трамп

Сырский всех предал: что главком ВСУ думает об Украине, чем опасен для РФ