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25 июля 2025 в 18:52

Суд РФ пригрозил Google многомиллиардными штрафами за разбирательства в США

Суд Москвы запретил Google Ireland разбирательства в США под угрозой штрафов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited продолжать судебные разбирательства в США по делам о банкротстве российского ООО «Гугл», сообщается в определении суда, которое цитируют «Ведомости». За каждое нарушение этого запрета с ирландского подразделения компании могут взыскать по 65,08 млрд рублей.

Суд признал обеспечительные меры обоснованными, поскольку Google Ireland продолжил процесс в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии, несмотря на ранее установленный запрет. Как указано в решении, исполнение актов иностранного арбитража до рассмотрения дела по существу нанесет убытки ООО «Гугл», лишив его возможности законно осуществлять процедуру банкротства.

Конкурсный управляющий Валерий Таляровский заявил, что Google Ireland настаивает на рассмотрении вопросов оспаривания сделок в иностранном коммерческом арбитраже, а не в российском суде. По его словам, это невозможно из-за западных санкций и действий самой компании.

Банкротство [ООО «Гугл»] обусловлено следованием головными компаниями (Google International LLC и Google LLC) зарубежным антироссийским санкциям, исходя из которых компании Google произвели незаконные блокировки YouTube-каналов ряда российских СМИ — текущих кредиторов, — отметил Таляровский.

Кроме того, требования России связаны с нарушением Google антимонопольного законодательства и норм, регулирующих деятельность СМИ в интернете. Вопросы оспаривания сделок при банкротстве и привлечения к субсидиарной ответственности, согласно позиции управляющего, относятся к исключительной компетенции государственных судов, а не коммерческих арбитражей.

Ранее сообщалось, что судебные приставы России ведут принудительное взыскание с американской Google LLC задолженности по судебным решениям. Общая сумма достигла 27,3 млрд рублей.

Первый штраф Google получила в 2018 году (500 тыс. рублей) за отказ подключиться к государственной системе фильтрации интернет-трафика. Компания выплатила эту сумму, однако с 2021 года накопила многомиллиардные долги перед российским бюджетом. Взыскания продолжаются с учетом новых судебных решений.

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