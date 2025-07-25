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25 июля 2025 в 18:45

Милонов потребовал запретить женщинам носить стринги в открытых бассейнах

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Женщинам необходимо запретить носить стринги в открытых бассейнах и на городских пляжах, такое мнение высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов. По его словам, которые приводит «Агентство городских новостей Москва», девушки не должны находиться в подобных местах в откровенных бикини. Депутат убежден, что на публике должен действовать дресс-код.

Конечно, должен действовать дресс-код. У нас же положено, например, в бассейне купаться в шапочке, мыться перед бассейном. Так и здесь. Если она вырядилась, как на интимную съемку, то пускай идет на интимную съемку, а в публичном месте ей делать ничего, — считает Милонов.

Он добавил, что открытые купальники повышают риск передачи заболеваний в бассейнах и на пляжах. Парламентарий сравнил таких людей с представителями животного мира и призвал держаться от них подальше.

Ранее Милонов призвал внести традиции русской бани и парения в национальный список нематериального культурного наследия. С этим предложением парламентарий обратился к министру культуры Ольге Любимовой.

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