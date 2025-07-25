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25 июля 2025 в 10:12

Русскую баню предложили признать культурным наследием страны

Депутат Милонов призвал внести русскую баню в список культурного наследия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал внести традиции русской бани и парения в национальный список нематериального культурного наследия, пишет RT. С этим предложением парламентарий обратился к министру культуры Ольге Любимовой.

О русской бане знают по всему миру: она является таким же культурным синонимом России, как автомат Калашникова, матрешка или русский балет, — подчеркнул Милонов.

Несмотря на это, по мнению депутата, в самой России «банному движению» уделяется не так много внимания. Народный избранник также предложил внести традиции русского парения в список ЮНЕСКО.

Косметолог Алена Шевердина ранее заявила, что мужчинам старше 40 лет можно ухаживать за собой без крайностей и показной глянцевости. По ее словам, для этого нужно раз в неделю ходить на массаж лица, посещать баню и регулярно сдавать анализы.

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культура
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