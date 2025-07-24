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24 июля 2025 в 16:33

Косметолог объяснила, как мужчинам в 40 лет ухаживать за собой

Косметолог Шевердина: мужчины могут ухаживать за собой без лишнего пафоса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мужчинам старше 40 лет можно ухаживать за собой без крайностей и показной глянцевости, сообщила РИАМО косметолог Алена Шевердина. По ее словам, для этого нужно раз в неделю ходить на массаж лица, в баню и регулярно сдавать анализы.

Один раз в год — чекап. Сдать анализы, исключить воспаления, проверить гормоны, — сообщила она.

Эксперт посоветовала также ежедневно минимум 15 минут физической активности. Это нужно не ради мускулатуры, а ради сосудов, суставов и ясности ума, резюмировала она.

Ранее косметолог Наталья Рябинова посоветовала ежедневно применять уходовую косметику без спирта, но с салициловой кислотой, серой и цинком для борьбы с угрями. По ее словам, эти компоненты убирают воспаление и способствуют регенерации кожи.

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