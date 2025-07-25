МЧС подготовило самолет для пострадавших при взрыве газа в Саратове Куренков: МЧС готово эвакуировать пострадавших саратовцев самолетом в Москву

МЧС России готово при необходимости предоставить самолет для эвакуации в Москву людей, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Саратове, заявил глава ведомства Александр Куренков. По его словам, которые передает ТАСС, воздушное судно с медицинскими модулями на борту сейчас находится в подмосковном Жуковском.

В случае необходимости своевременно подавайте заявки на проведение санитарно-авиационной эвакуации пострадавших граждан. Мы к этому готовы, — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что общее количество пострадавших в Саратове выросло до девяти человек. По данным источника в медицинских службах, все они были направлены на амбулаторное лечение. Число погибших тем временем увеличилось до шести человек, среди них — один ребенок.

Взрыв в десятиэтажном доме на улице Блинова произошел утром 25 июля. Полностью обрушился один из подъездов, есть угроза обрушения всей многоэтажки. СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На территории всего региона объявлен режим чрезвычайной ситуации.