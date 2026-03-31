Раскрыто число пострадавших в результате пожара на заводе в Нижнекамске

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске в Татарстане, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. В ведомстве отметили, что планируют увеличить группировку пожарных, задействованных в тушении возгорания.

По предварительной информации, пострадали 13 человек

В настоящее время на месте происшествия работают более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России. Спасатели наращивают силы и средства для ликвидации возгорания.

Ранее стало известно, что мощный взрыв на заводе в Нижнекамске испугал местных жителей. В Сети появились кадры от очевидцев. На них можно увидеть, как дети катаются на самокатах во дворе жилого дома, в какой-то момент раздался громкий звук, который заставил сработать автомобильные сигнализации.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что состояние тяжело пострадавшей при взрыве в жилом доме девочки стабилизировано, угрозы ее жизни нет. Глава региона добавил, что власти окажут поддержку семье ребенка. Медицинская помощь была оказана своевременно, сейчас пациентке предстоит процесс выздоровления и последующая реабилитация, заключил он.